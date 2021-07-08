Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП с поездом на ж/д станции «Орехово»

Поезд снес легковушку на переезде в Орехово. Фото: vk.com/orekhovo_69

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после смертельного ДТП на железнодорожной станции «Орехово» в Ленобласти, где при столкновении легковушки и тепловоза погибли три человека.

- По предварительным данным, 8 июля в 12:35 водитель автомобиля выехал на переезд перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния избежать столкновения не удалось. Водитель и два пассажира получили травмы несовместимые с жизнью, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Искореженная от удара машина отлетела на пути, перегородив путь электричкам. Из-за этого на Приозерском направлении произошел сбой в движении пригородных поездов.

На месте ЧП работают врачи, спасатели и полицейские. Туда же выехал и.о. заместителя Ленинград-Финляндского транспортного прокурора Дмитрий Эглит.