Сбой движения электричек в Приозерском направлении Ленобласти произошел из-за столкновения тепловоза с автомобилем Фото: СОЦСЕТИ

Из-за ужасной аварии тепловоза с легковым автомобилем на станции "Орехово" в Ленинградской области, произошел сбой в движении электричек. Трагическая авария случилась в 12:35 часов 8 июля 2021 года. Погибли три человека. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- В Орехово локомотив на переезде снес легковушку. Во время удара в салоне машины находились три человека, все они скончались. Поезда в сторону Сосново едут с опозданием, - сообщили свидетели.

Движение в направлении Приозерского района затруднено. Когда оно будет восстановлено, неизвестно.

На данный момент проверкой трагедии уже занялась транспортная прокуратура. Они сообщили, что водитель авто ехал через переезд на запрещающий сигнал. Сашинист применил экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния избежать столкновения не удалось.