Миллион человек привились от коронавируса в Петербурге

Миллион петербуржцев привились от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге уже миллион человек привились от коронавируса. Этой отметки город достиг в четверг, 8 июля 2021 года, сообщили в Смольном. Если точнее, то первичную дозу вакцины получили 020031 человек, из них 741456 полностью закончили цикл вакцинации.

- Эпидемия продолжается. Горожане столкнулись с новым, более агрессивным и активно распространяющимся штаммом. Максимально обезопасить может только вакцинация. Мы все должны позаботиться о себе и своих близких, - сказал губернатор Александр Беглов.

Также накануне 7 июля был установлен новый рекорд по первичной вакцинации. За сутки привились более 21,7 тысяч петербуржцев, а ревакцинировались 47 человек.

На сегодня запас вакцины составляет 109 тысяч комплектов. В городе работают 146 прививочных пункта, еще 15 расположены в торговых центрах, также доступны еще 17 мобильных пункта.