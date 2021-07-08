Пункты вакцинации от коронавируса в ТЦ Санкт-Петербурга: Полный список и карта

Полный список пунктов вакцинации в ТЦ Санкт-Петербурга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Желающих сделать прививку от коронавируса с каждым днем становится все больше. Вариантов, где можно это сделать, тоже. Помимо медицинских учреждений, очень популярны пункты вакцинации от коронавируса в ТЦ Санкт-Петербурга. Плюс, что во многих торговых центрах не нужна предварительная запись, поэтому прививку от COVID-19 можно совместить с шопингом. "Комсомолка" собрала полный список, где находятся пункты вакцинации от коронавируса в ТЦ Санкт-Петербурга, а также создала карту для наглядности.

Для того, чтобы привиться от коронавируса в ТЦ Петербурга при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Без этим документов вакцинация невозможна. Также стоит приготовиться к тому, что в торговом центре придется постоять в очереди.

ГДЕ ПРИВИТЬСЯ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ?

Невский центр Невский проспект, 114-116

Охта Молл, Якорная улица, 5А

Европолис Полюстровский проспект, 84

Жемчужная Плаза, Петергофское шоссе, 51.

ТРК "Гранд Каньон", проспект Энгельса, 154

Леруа Мерлен, Выборгское шоссе, 214

Сити Молл, Коломяжский проспект, 17

Старая Деревня, Торфяная дорога, 2

Единый Медицинский центр, улица Красного Текстильщика, 10-

12В,

Леруа Мерлен, ТРК Лондон Молл, улица Коллонтай, 3В,

ТРК "Гулливер", Торфяная дорога, 7, Санкт-Петербург

Автоцентр «Маршал», проспект Маршала Жукова д. 21 А.

Сити Молл, Коломяжский проспект, 17

Заневский каскад, Заневский проспект, 67

Французский бульвар, Бульвар новаторов, 11

Пункты вакцинации от коронавируса в ТЦ Петербурга на карте / Фото: Яндекс

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА

ВАЖНО

Во всех пунктах вакцинации в ТЦ прививку делают медицинские работники, направленные от поликлиники или больницы. Поэтому вся процедура безопасна.

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