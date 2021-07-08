«Зенит» будет проводить игры без зрителей из-за ужесточения карантинных мер в Петербурге

Спортивные мероприятия будут проходить без зрителей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые карантинные ограничения вводятся в Петербурге. Как и ожидалось ранее, они начнут действовать с 13 июля, аккурат после завершения футбольного Чемпионата Европы. Распоряжением губернатора, запрещается проведение всех массовых мероприятий свыше 75 человек, кроме культурных и спортивных, но на стадионы зрителей пускать не будут. Так что «Зениту», скорее всего, придется начинать новый сезон без болельщиков.

- Спортивные и физкультурные мероприятия должны проводиться без зрителей. Спортсмены, тренеры, судья и иные лица, обеспечивающие проведение спортивных и физкультурных мероприятий, должны иметь либо отрицательный ПРЦ-тест, сделанный не более чем за три дня до дня проведения мероприятия, либо сертификат о вакцинации, - говорится в тексте постановления.

Соответствующие распоряжения уже поступили в Комитет по физкультуре и спорту.

Пока реакции «Зенита» на обновление коронавирусного постановления не поступало. Будет ли клуб договариваться со Смольным о допуске хотя бы небольшого числа зрителей на стадион, как это было ранее, пока не известно.

Напомним, что новый сезон Российской Премьер-лиги стартует уже 23 июля.