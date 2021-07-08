Почти 500 финских болельщиков заболели ковидом после поездки в Петербург на Евро

Почти 500 финских фанатов заболели ковидом после Евро. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Почти 500 финских фанатов заболели коронавирусом после возвращения с Евро-2020 из Петербурга, а рост числа заражений составил до 40% на пике. Такие данные на утро 8 июля привело Министерство здравоохранения Финляндии.

- На сегодняшний день было зарегистрировано в общей сложности 481 случай инфицирования, связанный с поездкой на Евро. Большинство инфекций диагностировано в больничных районах Хельсинки и Уусимаа. На 25-й неделе более 40% выявленных инфекций были напрямую связаны с чемпионатом Европы по футболу, а на 26-й неделе соответствующая доля составила 15%, - сообщается на сайте Минздрава.

Напомним, что сборная Финляндии провела в Петербурге два матча Евро-2020: с Россией и Бельгией. Оба проиграла. Северную столицу посетили в общей сложности более 4500 финских фанатов.

Прошлый раз зараженных финнов было около 400.