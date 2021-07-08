Смольный ограничил число зрителей на концертах, а также в театрах и цирках Петербурга

В цирки будут пускать не 75, а только 50% зрителей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Со вторника, 13 июля, в Петербурге вступает в силу обновление постановления №121, которым регулируются ограничительные нормы по коронавирусу. В частности, будет уменьшено число зрителей на концертах, в театрах и цирках.

- Наполняемость театров и концертных залов не должна превышать 1500 человек; наполняемость цирков уменьшается с 75 до 50%; спортивные и физкультурные мероприятия должны проводиться без зрителей, - говорится в тексте постановления.

Проведение этих мероприятий должно быть согласовано с Комитетами по культуре и физкультуре. Все прочие массовые действа ограничиваются численностью в 75 человек.

Кроме того, уменьшается число пассажиров на прогулочных судах. С 75% от вместимости до 50%.