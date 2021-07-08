Массовые мероприятия свыше 75 человек запретили в Петербурге

Массовых мероприятий в Петербурге больше не будет. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Петербурга запретили проведение массовых мероприятий, численностью свыше 75 человек. Это прописано в новом коронавирусном постановлении, которое начинает действовать с 13 июля.

- Запрещается проведение любых массовых мероприятий численностью свыше 75 человек.Это ограничение не затронет культурные и зрелищные мероприятия, проводимые в театрах, концертных залах, цирке и кинотеатрах по согласованию с Комитетом по культуре Санкт Петербурга, а также спортивные и физкультурные мероприятия, проводимые по согласованию с Комитетом по физической культуре и спорту, - сообщает пресс-служба Смольного.

При этом в цирки будут пускать не более 50% зрителей от вместимости зала (раньше было 75%), а в театры и на концерты - не более 1500 человек.

А вот все спортивные соревнования теперь могут состояться лишь при пустых трибунах.

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