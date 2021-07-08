В Смольном гарантировали безопасность вакцины от коронавируса для беременных

Комздрав заверил беременных петербурженок в безопасности вакцины от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В комитете по здравоохранению Северной столице гарантировали безопасность вакцины от коронавируса для беременных женщин. Первый заместитель председателя Комздрава Андрей Сарана в эфире «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92.0 FM посоветовал горожанам не верить в конспирологические теории, а ориентироваться на проверенные научные факты. Но между тем в Петербурге еще нет привитых беременных.

- Безопасность вакцины определили уже. Проводились эксперименты родогенные на животных. Смотрели, родилась ли, допустим, мышка без хвостика или без глазика. Все это оценили. Безопасность «мышками» определена, иначе прививка не вышла бы на рынок, в массовое производство, - подчеркнул Андрей Сарана в радиоэфире.

По словам сотрудника Комздрава, нужно и дальше просвещать жителей Северной столицы, рассказывать простым языком о производстве вакцины, доносить об ее эффективности, чтобы убрать конспирологию из головы отдельных категорий граждан.