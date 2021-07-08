Власти Петербурга заявили о преодолении пика третьей волны коронавируса

В Комздраве Петербурга рассказали о преодолении пика третьей волны пандемии коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец заявил о преодолении пика третьей волны пандемии коронавируса. По словам председателя комитета, сейчас эпидситуация в городе под контролем медиков. Свободно уже более 1 тысячи коек в стационарах, это около 10% от общего числа мест для зараженных инфекцией.

- Есть симптомы того, что пик пандемии пройден. Хотя бы на основании данных, которые мы имеем. Число пациентов, которых госпитализируют ежесуточно, уже прошло пик. Сейчас в стационары отправляют менее 800 человек в день. В пик, напомню, количество госпитализаций превышало 1 тысячу. Да и число выписанных пациентов сейчас превышает число госпитализируемых, - подчеркнул Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Добавим, что горожане вновь обновили рекорд по суточной вакцинации от коронавируса, за прошлый день привились 28 тысяч человек.