Роспотребнадзор опечатал два ТЦ в Петербурге из-за нарушений по коронавирусу

В Петербурге опечатали два торговых комплекса за нарушения по коронавирусу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Роспотребнадзор опечатал торговые комплексы «Нарвский» и «Эврика» за различные нарушения мер безопасности по коронавирусу. Работа данных ТК сейчас ограничена. Всего за первую неделю июля 2021 года инспекторы наведались с проверками в 11 торговых центров и магазины с кафе в различных районах. В основном, предприниматели и посетители соблюдают установленные санитарные правила.

- По итогам рейдов сотрудники Роспотребнадзора составили 43 административных протокола на нарушителей. Недобросовестным организациям и предпринимателям придется заплатить штрафы, - передает пресс-служба Смольного.

Власти отмечают, что на фоне увеличения количества «санитарных» рейдов фиксируется уменьшение числа нарушений коронавирусных мер. В Комздраве тем временем говорят, что пик третьей волны пандемии преодолен.