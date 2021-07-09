Более 21,7 тысяч человек вакцинировались от коронавируса в Петербурге за сутки

Более 21 тысячи петербуржцев привились от коронавируса за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге продолжается активная прививочная кампания от коронавируса. В четверг, 8 июля 2021 года, город перешел порог в 1 миллион привитых. Также за сутки вакцинацию прошли более 21,7 тысяч человек. Об этом рассказали в комитете по здравоохранению.

- С начала массовой вакцинации в Петербурге вакцинировано 1 020 031 человек. Из них 741 456 полностью завершили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 21 715 человек, вторично – 6587, - рассказали в Смольном.

Также в городе началась ревакцинация. За неделю в городе повторно привились уже 88 человек, 8 июля на ревакцинацию пришли 47 петербуржцев.

Первый заместитель председателя Комздрава Андрей Сарана в эфире «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92.0 FM рассказал о безопасности вакцины для беременных. Он пояснил, что перед тем как препараты вышли на рынок, они проверялись в лабораторных условиях на животных.