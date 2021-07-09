Более 2 тысяч нарушений новых правил парковки зафиксировали в Петербурге за 10 дней

Более 2000 нарушений правил парковки выявили в Петербурге за первые 10 дней работы в рамках новых полномочий Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с 29 июня вступили в силу новые правила парковки и остановки автомобилей. Так, за первые 10 дней работы комитет по транспорту проинспектировал более 100 улиц зафиксировал свыше 2 тысяч нарушений. Об этом в комитете рассказали в пятницу, 9 июля 2021 года.

- С помощью фотофиксации зафиксировано 2184 правонарушения правил остановки и стоянки транспортных средств, - пояснили в комитете.

Так, с 29 июня по 8 июля на штрафстоянку отправились 493 машины, которые припарковались под запрещающими знаками. Еще 79 владельцев авто получили протоколы об административном правонарушении.

Инспекторы проверяли улицы во всех районах города. Несколько рейдов было проведено по Гончарной, Большой Зеленина, площади Восстания и Лиговскому проспекту. Оказалось, что в центральной части города где нарушение водителями правил парковки приобрело массовый характер.

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