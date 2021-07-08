439 машин отправили на штрафстоянку за 10 дней действия новых правил парковки в Петербурге

Больше двух тысяч нарушений и 439 эвакуированных машин - результат 10 дней работы новых правил. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Две с лишним тысячи нарушений правил парковки зафиксированы в Петербурге за последние 10 дней. Именно столько в городе действует новое правило, по которому контролирует автомобилистов не ГИБДД, а Комитет по транспорту Петербурга.

- С 29 июня Комитет по транспорту приступил к реализации полномочий по выявлению нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств. Было проинспектировано более 100 улиц. Контроль осуществляется в автоматическом и ручном режиме: при помощи автомобилей, оборудованных системой автоматической фотофиксации, и пеших инспекторов, - сообщает пресс-служба ведомства.

Всего за 10 дней было оформлено 2263 протокола. Причем только 79 из них инспекторами на месте, а 2184 - в автоматическом режиме. Части водителей выписали штрафы по 3000 рублей, а 439 машин отправили на штрафстоянку. Их владельцам придется оплатить еще 3004 рубля за услуги эвакуатора.