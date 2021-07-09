Большая партия вакцины поступила в Петербург 9 июля

В Петербург поступила новая партия вакцины Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербург в пятницу, 9 июля 2021 года, поступила большая партия вакцины от коронавируса. Как рассказали в Смольном, препарат привезли на фармбазу города, откуда после он будет распределяться между пунктами вакцинации. Новая партия - 119 400 комплектов доз "ГамКовидВак", также известного как "Спутник V".

- Вакцина регулярно поступает в город. Уже больше миллиона петербуржцев привились первым компонентом. Только массовой вакцинацией можно победить новый, агрессивный штамм коронавируса. Мы открываем новые прививочные пункты, чтобы как можно больше горожан смогли вакцинироваться. Прошу всех петербуржцев позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких, - обратился к горожанам губернатор Александр Беглов.

Сейчас запас вакцины в Петербурге более 228,4 тысяч комплектов доз. Также до конца недели в город должна поступить вакцина "КовиВак".