Новый рост заражений коронавирусом зафиксирован в Петербурге 9 июля 2021 года

Более 1,9 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге на 9 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге продолжает расти ежедневный прирост больных коронавирусом. На пятницу, 9 июля 2021 года, по данным оперативного штаба по COVID-19, зафиксировано еще более 1,9 тысяч случаев. Прирост по сравнению с днем ранее увеличился на 0,7 процентов.

- За минувшие сутки в Петербурге зафиксировано 1961 случаев заражения коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии зарегистрировано уже 485 943 заболевших, - пояснили в оперштабе.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 9 июля 2021 года / Фото: Яндекс

Также выросло число умерших за минувшие сутки со 101 до 107 пациентов. Всего уже скончались 17 290 горожан. Среди выздоровевших за все время 467 942, из них за последние сутки выписаны после болезни 3868 пациентов.

Накануне Смольный выпустил очередное постановление об ограничениях, которые вступят в силу с 13 июля. Спортивные мероприятия теперь будут проводиться без зрителей, а для театров и кино ограничили наполняемость залов.