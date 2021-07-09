Ладожский мост разведут на 45 минут для прохода брига «Россия»

В Ленобласти разведут на 45 минут Ладожский мост, чтобы выпустить бриг "Россия". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Автомобилистов Петербурга и Ленобласти предупредили о разводке Ладожского моста во вторник, 13 июля 2021 года. Причина тому – проход через переправу известного брига «Россия», который является главной изюминкой ежегодного праздника выпускников «Алые паруса». Парусник уходит домой, вверх по реке. Водителям придется подождать 45 минут, с 15:00 до 15:45.

- 13 июля 2020 года в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия). Ладожский мост разведут при температуре наружного воздуха не более +25 градусов и скорости ветра не более 15 м/с, - передает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

А если вы забыли, как в Северной столице прошли «Алые паруса», то напоминаем про репортаж «Комсомолки» с места. На празднике побывали около 40 тысяч школьников.