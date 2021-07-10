Дожди и грозы грянут в Петербурге 10 июля

Аномальная жара и грозы ждут Петербург 10 июля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербург должны прийти долгожданные дожди и грозы, однако на температуру воздуха они никак не повлияют. Даже наоборот, по прогнозу синоптиков, суббота, 10 июля 2021 года, окажется еще более жаркой, чем предыдущие дни. Ожидается, что температура установит новый рекорд.

- Сегодня, 10 июля, свое влияние на погоду Северной столицы сохранит атмосферный фронт, вытянувшийся у северных границ региона. Его стараниями во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди и грозы, однако прохлады они не принесут, и температурный фон окажется близким к рекордно высоким отметкам, - рассказал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

Днем температура воздуха поднимется до плюс 32-34 градусов, по Ленинградской области до 30-35 градусов жары. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду.

Воскресенье также окажется очень жарким, а в понедельник и вторник немного "похолодает" до 29-31 градуса.

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