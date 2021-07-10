Суточная заболеваемость коронавирусом приблизилась к 2 тысячам человек в Петербурге 10 июля

Почти 2 тысячи человек заболели коронавирусом в Петербурге 10 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге снова выросло число человек, заболевших коронавирусом за сутки. Рост наблюдается уже порядка месяца. Так, по данным оперативного штаба по коронавирусу, на субботу, 10 июля 2021 года, в Северной столице новый прирост составил почти 2 тысячи человек, а число выздоровевших резко сократилось.

- За сутки в Петербурге подтверждено еще 1978 случаев заражения коронавирусом, что на 1,4 процента больше, чем днем ранее, - пояснили в оперативном штабе.

Выздоровели всего 52 человека. Это очень низкий показатель, особенно на фоне предыдущего дня, где были выписаны более 3,8 тысяч человек. Скончались за день в городе 102 пациента.

Последние данные по коронавирусу / Фото: Яндекс

В общей сложности с начала пандемии в Петербурге уже заражены 487 921 горожан, из них умерли 17 392 и выздоровели 467 994 человек.

Из-за жары, которая стоит в Петербурге, вероятность заболеть коронавирусом увеличивается. Как пояснила заведующая пятым отделением Госпиталя для ветеранов войн, врач-кардиолог высшей категории Наталия Березина, вирус и повышенные температуры очень хорошо уживаются друг с другом. Поэтому специалист рассказала несколько правил, которые помогут избежать заражения в жару.