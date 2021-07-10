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Здоровье10 июля 2021 12:00

Цирк на Фонтанке опубликовал график работы пункта вакцинации от коронавируса

За прививку горожанам дарят билеты на представление
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Цирк на Фонтанке опубликовал график работы прививочного пункта от коронавируса

Цирк на Фонтанке опубликовал график работы прививочного пункта от коронавируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Цирк Чинизелли на Фонтанке в Санкт-Петербурге в пятницу, 9 июля 2021 года, опубликовал график работы выездного пункта вакцинации от коронавируса на ближайшую неделю. Прививочный пункт в цирке начал работать с 6 июля 2021 года. А всем, кто приходит вакцинироваться дарят билеты на представление.

- Так, пункт вакцинации в цирке будет работать 13 июля с 11:00 до 13:00, 14 июля с 10:00 до 12:00 и 15 июля с 12:00 до 14:00, - сообщили в пресс-службе учреждения.

Вакцинация проходит только по записи по телефону +7(812)570-53-90. Оператор будет работать 11 июля с 12:00 до 16:00, 12 июля с 14:00 до 17:00 и 13 и 14 июля с 15:00 до 17:00 часов.

Приходить на прививку нужно с паспортом, полисом ОМС и СНИСЛ. Напомним, что всем, кто до 1 сентября сделает первый компонент вакцины на площадке Цирка - получат сертификат, который можно будет сразу обменять в кассе на бесплатный билет на представление "Итальянского Цирка TOGNI".

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