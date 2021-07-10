Фото с места ЧП с моторной лодкой, перевернувшейся с людьми в Петербурге

В сети появились фото лодки, перевернувшейся в людьми в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге в Дудерговском канале моторная лодка с людьми влетела в опору моста и перевернулась. ЧП произошло в 15:23 часа в субботу, 10 июля 2021 года. В момент удара в лодке было восемь человек, в том числе трое детей. В соцсети появились фото с места водной аварии.

- В воде после удара оказались три человека, - сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Пострадали семь человек, у одного ребенка сильные переломы Фото: СОЦСЕТИ

Как сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах, в итоге пострадали семь человек, из которых двое детей. У одного ребенка сильные переломы.

На месте уже работают спасатели и сотрудники скорой помощи, которые осматривают пострадавших. О состоянии из здоровья пока ничего не известно.

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