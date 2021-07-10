Полиция начала проверку ЧП с перевернувшейся лодкой в Петербурге, где пострадали восемь человек

Полиция проводит проверку ЧП с перевернувшейся в Петербурге лодкой, где пострадали восемь человек Фото: СОЦСЕТИ

Полиция Санкт-Петербурга начала проверку ЧП с моторной лодкой, перевернувшейся на Дудергофском канале. В момент столкновения катера с опорой моста в катере находились восемь человек, из которых трое дети. Все пострадали.

- 10 июля 2021 года около 15:00 в полицию поступило сообщение о том, что в районе Дудергофского канала по не установленной причине лодка с пассажирами совершила столкновение с металлической опорой. По предварительным данным пострадали восемь человек, в том числе трое несовершеннолетних. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, - сообщили в Главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

На данный момент полиция проводит проверку. Известно, что один из детей получил серьезные переломы.