Число пострадавших в перевернувшейся моторной лодке в Петербурге выросло до девяти человек Фото: СОЦСЕТИ

Число пострадавших в ЧП с моторной лодкой, которая перевернулась в Дудергорфском канале в Санкт-Петербурге, выросло до девяти человек. Как пояснили 10 июля 2021 года в МЧС Северной столице, среди пострадавших трое детей.

- Моторный катер, на борту которого находилось девять человек, в том числе трое детей, совершил столкновение с бетонной набережной. В результате все пассажиры оказались в воде. Силами ПСС были извлечены, переданы в скорую помощь. По результатам осмотра, все госпитализированы, - рассказали в МЧС Петербурга.

Известно, что у одного из детей серьезные переломы. Более подробной информации о состоянии здоровья пострадавших пока нет.

Отмечается, что сам катер не затонул.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, которые проводят проверку.