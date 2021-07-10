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Происшествия10 июля 2021 17:16

Число пострадавших в перевернувшейся моторной лодке в Петербурге выросло до девяти человек

Всех госпитализировали в больницу
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Число пострадавших в перевернувшейся моторной лодке в Петербурге выросло до девяти человек

Число пострадавших в перевернувшейся моторной лодке в Петербурге выросло до девяти человек

Фото: СОЦСЕТИ

Число пострадавших в ЧП с моторной лодкой, которая перевернулась в Дудергорфском канале в Санкт-Петербурге, выросло до девяти человек. Как пояснили 10 июля 2021 года в МЧС Северной столице, среди пострадавших трое детей.

- Моторный катер, на борту которого находилось девять человек, в том числе трое детей, совершил столкновение с бетонной набережной. В результате все пассажиры оказались в воде. Силами ПСС были извлечены, переданы в скорую помощь. По результатам осмотра, все госпитализированы, - рассказали в МЧС Петербурга.

Известно, что у одного из детей серьезные переломы. Более подробной информации о состоянии здоровья пострадавших пока нет.

Отмечается, что сам катер не затонул.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, которые проводят проверку.

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