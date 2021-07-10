Температура воды в Финском заливе Петербурга поднялась до 24 градусов

Вода в Финском заливе прогрелась до 24 градусов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург превратился в настоящий курорт. Вода в Финском заливе в Курортном районе Северной столицы прогрелась до плюс 24 градусов. Об этом 9 июля 2021 года сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

- В курортной зоне Финского залива температура воды плюс 22-24 градуса, в реке Неве порядка 22 градусов тепла, - отметили синоптики.

Это не удивительно, ведь в Петербурге уже более недели вновь стоит жара выше 30 градусов. Ожидается, что такая аномальная погода простоит до самого августа.

Напомним, что в Петербурге есть много пляжей, где горожане могут отдохнуть.Однако купаться нельзя. Водоемы проверку Роспотребнадзора не прошли, а вот на берегу можно комфортно разместиться и позагорать.

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