10-летний мальчик утонул в озере в Выборгском районе Ленобласти

10-летний мальчик утонул в Большом Симагинском озере в Ленобласти / Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти

В Выборгском районе Ленинградской области погиб 10-летний мальчик. В субботу, 10 июля 2021 года, ребенок купался в озере Большое Симагинское, также известное как озеро Красавица, которое располагается на Карельском перешейке. Об этом сообщила аварийно-спасательная служба Ленобласти.

- Сегодня в озере Большое Симагинское утонул мальчик 10 лет. Спасатели поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург обнаружили тело ребенка, доставили на берег и передали сотрудникам полиции, - сообщили в службе.

Как именно произошла трагедия, не уточняется.

Напомним, что с начала летнего сезона только в Петербурге уже утонули более 20 человек. Всего за три дня погибли на воде пять человек. Больше всего утонувших на Суздальских озерах в Выборгском районе города.