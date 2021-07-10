Уголовное дело возбудили после столкновения моторной лодки с опорой моста в Петербурге

Возбуждено уголовное дело после ЧП с моторной лодкой в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Управление следственного комитета на транспорте по Северо-Западу возбудило уголовное дело после столкновения моторной лодки с опорой моста Кадырова в Дудергофском канале в Санкт-Петербурге. ЧП произошло днем в субботу, 10 июля 2021 года. На катере находились девять человек, трое из них дети.

- Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - сообщили в комитете.

Известно, что судно принадлежит 61-летнему мужчине. В тот день оно вышло из яхт-клуба "Балтиец". При прохождении по акватории Дудергофского канала со стороны Финского залива маломерное судно врезалось в берег набережной Дудергофского канала в месте расположения металлического заграждения. В итоге все оказались в воде и получили переломы разной степени тяжести.

- Один из мужчин в настоящее время находится в состоянии клинической смерти. По предварительной информации, взрослые граждане находились на судне в состоянии алкогольного опьянения, - добавили в комитете.