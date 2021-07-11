Шатер для вакцинации в парке 300-летия везут в Петербург из Москвы

Прививать людей будут в парке 300-летия Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербург везут шатер для вакцинации горожан в парке 300-летия. Его планируют развернуть на следующей недели. Об этом заявили в комитете здравоохранения Северной столицы.

- Первый шатер для парка 300-летия привезут из Москвы 13 июля, - сообщают в комздраве Петербурга. - Однако 2-3 дня уйдет на установку.

Напомним, что в городе планировалось развернуть несколько шатров для вакцинации горожан от коронавируса прямо на улицы. Такая идея возникла после резкого увеличения спроса на прививки от ковида.