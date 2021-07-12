Опять пекло: до +31 градуса обещают в Петербурге в понедельник, 12 июля

В Петербурге опять будет жарко. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наступивший понедельник не избавит жителей Петербурга от жары. Синоптики поменяли предварительный прогноз и обещанный дождь не состоится. А вот палящего солнца будет вдоволь.

- 12 июля в Петербурге без осадков. Ветер западный и северо-западный, от слабого до умеренного. Температура воздуха днем составит +29...+31 градус. Атмосферное давление изменится мало, - сообщает городской гидрометцентр.

На 7:45 утра в Петербурге уже жарко: термометры показывают +22,6, но солнце добавляет градусов. Ветер слабый, давление составляет 765,2 мм ртутного столба, что выше нормы. Влажность держится на уровне 80%.

И легче, по прогнозам метеорологов, в ближайшие дни не станет. А на неделе погода может установить еще несколько температурных рекордов.