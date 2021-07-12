Станция метро «Московская» вернулась к обычной работе

На "Московской" с утра ограничивали выход. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Станция метро «Московская» вернулась к обычному режиму работы. Утром 12 июля здесь ограничивали на вход и выход первый вестибюль, ведущий на Авиационную улицу. Сама станция не закрывалась, был доступен вестибюль со стороны Алтайской улицы.

- 09:48 закрыт вестибюль 1 ст. «Московская». Вход и выход пассажиров осуществляется через вестибюль 2, - сообщала пресс-служба метрополитена.

Но через полчаса все вернулось в норму.

- В 10:21 вестибюль 1 ст. «Московская» открыт для входа и выхода пассажиров. Станция работает в обычном режиме, - отметили в подземке.

Причины утреннего сбоя неизвестны.