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Происшествия12 июля 2021 14:14

Борщ со стеклом: появились фото из БЦ «Цеппелин», где строительная тележка пробила крышу столовой

По факту произошедшего прокуратура начала проверку
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Обедавших людей засыпало битым стеклом. Фото: Прокуратура СПб

Обедавших людей засыпало битым стеклом. Фото: Прокуратура СПб

Прокуратура Московского района Петербурга начала проверку по факту ЧП в бизнес-центре «Цеппелин», где упавшая на крышу столовой строительная тележка пробила потолок и отправила одного человека в больницу.

- В ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве работ, а также строительных правил и нормативов, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным МЧС, тележка упала с соседнего здания, где идут строительные работы. Всего в момент падения в столовой было 28 человек, включая персонал.

Сидящих за столами людей засыпало битым стеклом. Четверо от госпитализации отказались. А одного раненного увезли в больницу.

В администрации бизнес-центра сообщили «Комсомолке», что уже начали внутреннюю проверку.

Тележка пробила крышу одноэтажной пристройки. Фото: Прокуратура СПб

Тележка пробила крышу одноэтажной пристройки. Фото: Прокуратура СПб