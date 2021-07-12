Проезд по набережным Петербурга закроют 13 и 15 июля из-за репетиции Дня ВМФ

Движение по набережным Петербурга ограничат из-за репетиции Дня ВМФ
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
В Санкт-Петербурге начинается подготовка к грандиозному празднику - Дню ВМФ. В связи с предстоящими репетициями, в городе ожидаются перекрытия дорог. Так, для проезда 13 и 15 июля будут закрыты несколько набережных. Об этом 12 июля 2021 года сообщил комитет по развитию транспортной инфраструктуры.
- Для обеспечения подготовки к параду будут введены ограничения движения автотранспорта, - пояснили к комитете.
Так, 13 и 15 июля с 19:00 до 22:00 будет закрыт проезд по Адмиралтейской набережной, Сенатской площади от Английской набережной до Конногвардейкого бульвара, также по Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста и по Адмиралтейскому проезду.
Кроме того, из-за репетиций будет изменен график разводки мостов. Об этом "КП-Петербург" писала ранее.
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