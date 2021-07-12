Следственный комитет начал проверку после обрушения крыши в столовой бизнес-центра в Петербурге

В Санкт-Петербурге проводится доследственная проверка по факту обрушении части крыши столовой Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге следственный комитет организовал проверку после обрушения крыши в бизнес-центре "Цеппелин" в Московском районе города. Инцидент произошел в понедельник, 12 июля 2021 года. В результате пять человек, которые обедали в столовой, пострадали.

- 12 июля 2021 года в здании расположенном на Стартовой улице в Санкт-Петербурге во время строительных работ произошло обрушение части крыши столовой, - пояснили в следственном комитете.

Сейчас специалисты ведомства проводят доследственную проверку, осматривают здание. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Добавим, что ЧП произошло из-за падения строительной тележки со здания, которое строится рядом. В итоге крышу пробило. В этот момент в столовой находились 20 посетителей и восемь работников.