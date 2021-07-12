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Общество12 июля 2021 21:16

Более 500 петербургских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ

Средний балл бывших школьников Петербурга оказался выше общероссийского
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Более 500 петербургских выпускников получили на ЕГЭ стобалльные результаты

Более 500 петербургских выпускников получили на ЕГЭ стобалльные результаты

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Выпускники школ Санкт-Петербурга оказались в лидерах по Единому государственному экзамену. Об этом в понедельник, 12 июля 2021 года, в эфире радио "России" заявил губернатор города Александр Беглов.

- В целом средний балл петербургских выпускников выше общероссийского. Это доказывает, что петербургская школа – одна из лучших в стране», - отметил глава города.

Так, более 500 петербургских выпускников получили на ЕГЭ стобалльные результаты, а двое ребят получили по сто баллов по трем предметам.

Одна из обладательниц 300 баллов по ЕГЭ петербурженка Полина Ефимова. Высшие результаты она получила по русскому языку, математике и химии. Девочка выпускница лицея №470 Калининского района.