Более 500 петербургских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ

Более 500 петербургских выпускников получили на ЕГЭ стобалльные результаты Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Выпускники школ Санкт-Петербурга оказались в лидерах по Единому государственному экзамену. Об этом в понедельник, 12 июля 2021 года, в эфире радио "России" заявил губернатор города Александр Беглов.

- В целом средний балл петербургских выпускников выше общероссийского. Это доказывает, что петербургская школа – одна из лучших в стране», - отметил глава города.

Так, более 500 петербургских выпускников получили на ЕГЭ стобалльные результаты, а двое ребят получили по сто баллов по трем предметам.

Одна из обладательниц 300 баллов по ЕГЭ петербурженка Полина Ефимова. Высшие результаты она получила по русскому языку, математике и химии. Девочка выпускница лицея №470 Калининского района.