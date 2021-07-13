ТЦ просят Смольный открыть фудкорты хотя бы с загрузкой в 30%

Фуд-корты могут открыть с 30-процентной загрузкой. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские рестораторы обратились к властям города с просьбой разрешить работу фуд-кортов в торговых центрах. По словам коммерсантов, таких запретных мер нет ни в соседней Ленобласти ни даже в Москве. Бизнес при этом несет огромные убытки, а люди теряют рабочие места.

- Это тысячи потерянных рабочих мест, - приводит цитату из текста обращения бизнеса к Смольному «РБК-Петербург».

Чтобы снять вопросы по ситуации с распространением ковида, коммерсанты обязуются привить свыше 60% персонала, а фуд-корты открыть с загрузкой в 30%.

- Торговые центры могут брать себя ответственность, чтобы следить со соблюдением этих правил, не перекладывать эту нагрузку на город, отмечают представители бизнеса.

Кроме того в ТЦ будут открыты дополнительные пункты вакцинации. Эта мера поможет убрать очереди из желающих привиться.

Помимо фуд-кортов предприниматели также просят разрешить работу торговых «островков» в ТЦ, также закрытых с 17 июня.