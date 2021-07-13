МЧС предупреждает об аномальной жаре до выходных в Петербурге

Терпеть зной придется минимум до пятницы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургское управление МЧС снова предупреждает об аномальной жаре, накрывшей город. По данным синоптиков, на которых ссылаются спасатели, терпеть зной придется минимум до выходных.

- 14-16 июля 2021 года в Санкт-Петербурге сохранится аномально жаркая погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на 7-10 градусов, - предупреждают в МЧС.

Впрочем, уже со следующей в Северную столицу может прийти некоторое похолодание. Об этом заявили специалисты столичного метеоцентра «Фобос». По из прогнозам, в эту пятницу в Петербурге будет последний «тридцатник», а в течении следующих двух недель температура вернется к 20-25 градусам, что является климатической нормой для июля.

Но в целом лето как в городе, так и во всей стране будет более жарким, чем обычно. И закончится жара только в конце августа.

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