Шойгу назвал предстоящий парад в Петербурге по случаю Дня ВМФ самым масштабным за всю историю

Парад в Петербурге по случаю Дня ВМФ станет самым масштабным за всю историю его проведения Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Петербурге 25 июля 2021 года состоится традиционный парад в честь Дня военно-морского флота. В этот раз мероприятие проведут с участием иностранных представителей.

- Всего по Неве пройдут 54 корабля, в том числе фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана. В общей сложности в параде примут участие четыре тысячи военных, а в небо над Северной поднимутся 48 единиц воздушной боевой техники: самолетов и вертолетов, - рассказал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

Традиционно военно-морской парад состоится в Кронштадте, а также других портовых городах нашей страны. Например, торжественные мероприятия также состоятся Калиниграде, Владивостоке, Новороссийске, Астрахани, Североморске.

Добавим, что в этом году в День ВМФ закроют проезд по дамбе кольцевой автодороги. Ограничения продлятся с 7:00 до 17:00.