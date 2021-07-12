Проезд по КАД через дамбу Петербурга закроют в День ВМФ

Движение на КАД по дамбе перекроют в День ВМФ Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В День ВМФ в Санкт-Петербурге полностью закроют проезд по Кольцевой автодороге в районе дамбы. Как сообщили в понедельник, 12 июля 2021 года, в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", запрет будет действовать для всех автомобилей, кроме жителей Кронштадта, общественного транспорта и экстренных служб.

- 25 июля в период с 7:00 до 17:00 проезд по участку КАД от транспортной развязки КАД на пересечении с автомобильной дорогой к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу "Бронка" до транспортной развязки КАД на пересечении с Приморским шоссе будет невозможен, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Так, в день проведения парада на КАД возле дамбы будут выставлены дорожные знаки и ограждения. Также на подъезде будут дежурить патрульные экипажи ГИБДД.

Напомним, что во время репетиций парада петербуржцев также ожидают ограничения. В городе перекроют ряд набережных, а также изменят график разводки мостов.