Более 20 детей выпали из окон в Петербурге с начала лета

С начала лета в Петербурге из окон выпали более 20 детей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

За весенне-летний период в Санкт-Петербурге более 20 детей выпали из окон. Об этом рассказали в следственном комитете города во вторник, 13 июля 2021 года. В ведомстве очередной раз напомнили о том, что детей нельзя оставлять без присмотра, особенно, если окна в доме открыты, так как это приводит к серьезным трагедиям.

- За весенне-летний период зарегистрировано более 20 случаев выпадения детей из окон, в 8-ми из которых дети скончались от полученных повреждений, остальные получили травмы различной степени тяжести, - рассказали в комитете.

Только за июль в Петербурге произошло уже два подобных случая: в Красносельском и Невском районах города.

Так, 12 июля трагедия произошла на Народной улице. 2-летняя малышка выпала из окна по недосмотру родителей и скончалась. Со слов очевидцев, мать девочки была в неадекватном состоянии и даже не плакала.