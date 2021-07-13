Прокуратура возбудила уголовное дело на больницу за травматическую операцию по удалению родинок подростку

Петербургскую больницу привлекли к уголовной отвественности из-за операции, оставившей подростку сильные ожоги Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

О результатах проверки учреждения, где во время операции по удалению родинок 17-летний юноша получил серьезные ожоги, сообщили 13 июля 2021 года в прокуратуре Красносельского района Санкт-Петербурга. В отношении врачей возбудили уголовное дело по статье 238 уголовного кодекса Российской Федерации - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

- Проверка установила, что 6 июля несовершеннолетний пациент получил травмы во время плановой операции, - заключили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что сейчас разбирательство находится под контролем органов внутренних дел. До этого, учреждение также проверил и следственный комитет.

В следственном комитете Петербурга отметили, что парень получил ожоги II-III степени в области шеи, верхней трети груди и правого плеча, и правового и левого надплечья.

После неудачной операции молодого человека перевели в ожоговое отделение, которое расположено в той же больнице. Сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.