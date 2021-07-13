Причина смерти Александра Стефановича, известного режиссера и бывшего мужа Аллы Пугачевой

Стала известна предварительная причина смерти Александра Стефановича / Фото: Открытая киностудия «Лендок»

В Москве 13 июля 2021 года в возрасте 76-лет умер Александр Стефанович, известный режиссер и бывший муж Аллы Пугачевой. Предварительно, причина смерти Александра Стефановича - коронавирус. Однако эти данные пока что точно не подтверждены.

- Пока что сказать, что умер именно от коронавируса, не можем, - сообщил "КП-Петербург" источник.

Ранее СМИ писали о том, что 5 июля Стефановича госпитализировали в больницу имени Бахрушиных в Москве. Однако позже режиссер сам опроверг это информацию.

Режиссер-постановщик, сценарист и Писатель Стефанович родился в Ленинграде в 1944 году. Учился во ВГИКЕ. Позже работал в Мосфильме и в Ленинградской студии телевидения, где снимал документальные фильмы.

Как режиссер Стефанович работал в жанре музыкального фильма. Создал такие ленты как "Душа", "Начни сначала". В 1974 году поставил первый отечественный киномюзикл «Дорогой мальчик», снял первые в нашей стране музыкальные клипы. Именно он стал создателем сценического образа Аллы Пугачевой, с которой находился в браке с 1977 до 1981 годы.