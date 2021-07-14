Представители группы «Алиса» назвали абсурдом слухи подпольном концерте в Петербурге

Комитет по культуре проверяет информацию о подпольном концерте группы "Алиса". Фото: youtube.com/Alexey Muratov

Скандал с якобы подпольным концертом рок-группы «Алиса» разгорелся в Петербурге. После информации о несогласованном мероприятии, которые появились в соцсетях, проверку начал городской Комитет по культуре.

- Комитет по культуре начал проверку по факту появившейся в СМИ информации о несогласованном концерте группы «Алиса» на территории киностудии «Лендок». По предварительным данным, мероприятие прошло в одном из арендованных помещений на территории студии, - говорится в сообщении на странице ВКонтакте комитета.

Чиновники уже запросили у «Лендока» все документы по мероприятию, а также числу посетивших его зрителей.

При этом представители группы «Алиса» назвали ситуацию абсурдом, заявив, что никакого подпольного концерта не было, а на «Лендоке» просто снимался клип с участием массовки в 60 человек. Об этом пишет «РБК-Петербург».

Напомним, что с 13 июля в Петербурге запрещены все массовые мероприятия свыше 75 человек, кроме согласованных. Подпольный концерт, если он был, состоялся 10 числа, но также должен был быть согласован.