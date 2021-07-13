Новые коронавирусные ограничения вступают в силу в Петербурге с 13 июля

Вместимость речных трамвайчиков с 13 июля ограничена 50%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые карантинные ограничения начинают действовать в Петербурге с 13 июля. Они были анонсированы Смольным еще на прошлой неделе, но вступили в силу через день после окончания футбольного Чемпионата Европы, игры которого принимала и Северная столица. Новые меры затрагивают и спортивные соревнования, которые теперь можно проводить только при пустых трибунах.

- Спортивные и физкультурные мероприятия должны проводиться без зрителей. Спортсмены, тренеры, судья и иные лица, обеспечивающие проведение спортивных и физкультурных мероприятий, должны иметь либо отрицательный ПРЦ-тест, сделанный не более чем за 3 дня до дня проведения мероприятия, либо сертификат о вакцинации, - говорится в тексте постановления.

Пока непонятно, как будет играть на своем стадионе «Зенит». Клуб уже ведет переговоры с городским Комитетом по физкультуре и спорту, чтобы иметь возможность допускать фанатов на трибуны в «чистые зоны». Вероятно, речь идет от привитых и имеющих антитела болельщиках.

Также с 13 июля запрещается проведение любых массовых мероприятий численностью свыше 75 человек. Исключения будут сделаны для культурных и зрелищных событий, проводимых в театрах, концертных залах, цирке и кинотеатрах. Но на все это потребуется согласование Комитета по культуре.

При этом наполняемость цирка сокращается с 75 до 50% зала, а в театры и на концерты не смогут приходить более 1500 человек разом.

Норма в 50% вместимости вводится и для прогулочных судов.