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Общество14 июля 2021 13:30

Дело бывшего генерала МВД о подделке больничного прекратил суд Петербурга

Из рядов полиции Иван Абакумов был уволен еще два года назад
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
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Суд прекратил дело экс-генерала, обвиняемого в подделке больничного.

Суд прекратил дело экс-генерала, обвиняемого в подделке больничного.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Смольнинский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении бывшего генерал-майора МВД Ивана Абакумова, которого обвиняли по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». А конкретно - за предоставление липового больничного. Все произошло летом 2019 года, когда находившийся по документам в больнице полицейский внезапно оказался на Черном море.

- В материалах дела фигурирует больничный лист, по которому генерал в июне якобы находился в больнице в Тосно, а по факту был в Крыму, - сообщает «Мойка 78».

После этого Абакумов, который отвечал за материально-техническое обеспечение Главка, был уволен из рядов МВД. За подделку больничного ему грозило до года лишения свободы. Однако пока дело расследовалось и рассматривалось, сроки давности успели выйти.

- Дело прекращено по ходатайству стороны защиты в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.