Блогера Юрия Хованского оставили под стражей

Горсуд Петербурга оставил Юрия Хованского под стражей. Фото: СОЦСЕТИ

Известного блогера Юрия Хованского, подозреваемого в оправдании терроризма, решили оставить в следственном изоляторе. Апелляционную жалобу рассматривали 14 июля 2021 года в Санкт-Петербургом городского суде. Напомним, что меру пресечения Хованскому избрали 10 июля 2021 года. Днем ранее он был задержан.

- Суд исключил довод о том, что Хованский может продолжить заниматься преступной деятельностью. В остальном постановление Дзержинского районного суда оставлено без изменений. Хованский останется под стражей, как минимум до 8 августа 2021 года, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, не позднее 3 июля 2020 года во время трансляции блогер исполнил песню, оправдывающую теракт в Театре на Дубровке в Москве во время мьюзикла «Норд-Ост». Тогда, 26 октября 2002 года, 40 вооруженных боевиков захватили в заложники артистов и зрителей - всего более 900 человек. Из них погибли 174.

Юрий Хованский признал свою вину лишь частично, сознавшись в исполнении песни «Норд-Ост - это было классно». Однако свою причастность к распространению экстремистских материалов он отрицает. За содеянное блогеру грозит до семи лет колонии.

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