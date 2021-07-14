Главный синоптик Петербурга "отменил" ливни в городе

Дожди и грозы обошли стороной Петербург 14 июля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ждать ливней и гроз жителем Санкт-Петербурга не стоит. Главный синоптик города Александр Колесов признался, что прогноз не сбылся, дожди прошли мимо Северной столицы. Поэтому осталось только дотерпеть до похолодания на будущей неделе. Об этом он рассказал 14 июля 2021 года в эфире Радио "Комсомольская правда в Петербурге" 92.0 FM.

- Все меньше и меньше вероятность на дожди и грозы. Никак не хотят до нас доходить. Сегодня прошли мимо, по югу области. Там грозы, но до города они не дотянули, - печально пояснил Колесов.

Синоптик объяснил, что сейчас над Петербургом не властвуют никакие антициклоны, которые могли бы вызвать ливни. Поэтому в городе наблюдается засуха.

- Есть маленькая вероятность, что дождь пройдет в четверг и пятницу. Но вряд ли, - добавил специалист.

Зато на будущей неделе петербуржцев ждет спад температуры до плюс 25 градусов.