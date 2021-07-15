Температурный рекорд побит в Петербурге

В Петербурге побит очередной рекорд жары. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жара побила очередной рекорд в Петербурге. 14 июля в городе была зафиксирована температура воздуха в 32,8 градуса, что на три десятых выше, чем прошлое достижение, установленное 11 лет назад.

- Таким образом в Северной столице уже обновлен третий рекорд в июле и восьмой с начала лета, - сообщил в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Но уже 15 июля температура может поставить новый суточный рекорд. Максимум для этого числа был установлен в 1999 году и составляет 33,7 градуса. Синоптики же обещают в течение дня до +33 градусов, но солнечная погода - а грозы скорее всего отменяются - может нагреть воздух и выше этой отметки.

Точные показания будут снять с контрольных термометров после 21:00.