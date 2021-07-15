Смольный утвердил правила поведения для петебургских такситов

В Петербурге разработали требования для таксистов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Комитет по транспорту разработал новый стандарт работы такси в Санкт-Петербурге. Правила утвердили 13 июля 2021 года. Новые требования пришлось вводить из-за участившихся жалоб на водителей-грубиянов.

- Водитель обязан без требования дополнительной платы помогать с посадкой и высадкой пассажирам с ограниченными возможностями, провозить собак-поводырей, а также инвалидные кресла, - говорится в документе комтранса.

Также теперь водитель будет обязан передать под расписку перевозчику вещи, которые оставили в салоне клиенты.

Не обошел документ и морально-этические требования, а также правила вежливости, которые должен соблюдать таксист. В документе сказано, что водителю рекомендуется свободно владеть русским языком, а также знать расположение основных улиц, площадей, вокзалов, также быть учтивым и вежливым с пассажирами.

Кроме того, водителей такси просят помогать пассажирам с погрузкой и выгрузкой багажа, иметь при себе размен и быть опрятно одетым.