Эколог пообещал похолодание после пылевых смерчей в Петербурге

Эколог объяснил причину появления пылевого смерча в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Петербуржцы 15 июля 2021 года стали свидетелями нескольких небольших смерчей, которые замечали на окраинах города. Специалист сообщил, что такое природное явление предшествуют резкой смене температуры.

- Представьте себе Сенную площадь нагретую солнцем. Вдруг из ближайших переулков подул холодные ветер. Тогда потоки начнут вытеснять горячий воздух с площади. Он будет закручиваться и подниматься вверх, - объяснил эколог, председатель общественной организации «Северо-Западный Зеленый крест» Юрий Шевчук.

Он добавил, что аналогичные природные явления происходят также при резком потеплении.

Действительно, после того как в Петербурге зафиксировали смерчи, температура в нескольких районах опустилась, небо заволокло тучами, а кое-где даже пошел дождь.

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