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Происшествия15 июля 2021 19:05

Ливень затопил Санкт-Петербургское шоссе 15 июля

В городе прошел долгожданный дождь, но канализация была к этому не готова
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Стрельне затопило шоссе после ливня 15 июля

В Стрельне затопило шоссе после ливня 15 июля

Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге пошел долгожданный ливень вечером 15 июля 2021 года. Дождь прошел очень быстро, буквально за час прошелся с запада на восток по южной часте города. Однако не везде ливневки оказались к этому готовы. Петербуржцы пожаловались в социальных сетях, что Санкт-Петербургское шоссе в Стрельне затопило.

- Шоссе в Стрельне поплыло, - рассказали автомобилисты.

Теперь водителям приходится ехать по "реке", разгоняя волны.

Однако многие петербуржцы не разделили этого возмущения автомобилистов. Во многих районах дождя так и не было, а температура воздуха продолжает быть выше климатической нормы.

- Лучше бы и не было этого дождя. Еще хуже стало. Дышать нечем после испарения, - заметила петербурженка.

Санкт-Петербургское шоссе затопило после ливня 15 июля

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