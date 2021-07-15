Более 1 миллиона человек привились "Спутником V" в Петербурге

Более 1 млн петербуржцев привились "Спутником V" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вакцинация от коронавируса в Санкт-Петербурге идет полным ходом. В основном горожане прививаются "Спутником V". По данным Смольного на четверг, 15 июля 2021 года, этим препаратом первично вакцинированы уже более 1 миллиона человек.

- Всего "Спутником V" привиты 1 087 425 человек, из них более 750,8 тысяч прошли полный цикл вакцинации, - пояснили в Смольном.

На втором месте, но с большим отрывом идет вакцина "ЭпивакКорона", ей привиты 27 тысяч, на третьем месте "КовиВак" - 18 789 привитых. В общей сложности привито 1 133 300 человек, из них - 789 019 полностью завершили цикл вакцинации.

На днях в Петербург привезли партию "КовиВака". Препарат уже доставили в4 5 пунктов вакцинации по 100-200 доз. Предварительно на эту вакцину записались более 17 тысяч горожан. Однако из-за нехватки препарата, сейчас на прививку принимают тех, что давно ожидает в очереди.